18-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Wilburgstetten

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend im Landkreis Ansbach ereignet. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin erlitt tödliche Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr den Angaben nach eine 18-Jährige gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 25 von Fremdingen kommend in Richtung Dinkelsbühl. Kurz nach der Einmündung nach Rühlingstetten überholte sie ein anderes Fahrzeug.

Verkehrsunfall bei Wilburgstetten: 18-Jährige stirbt

Hierbei kollidierte sie frontal mit einem in Richtung Fremdingen fahrenden Pkw. Durch die Kollision wurde der Pkw der 18-jährigen Fahrerin in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Sie erlitt durch den Aufprall derart schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die 48-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkws erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Sachverständiger in die Ermittlungen eingebunden worden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis circa 2 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Vor Ort waren eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (AZ)