„Love letters“ Eine tragische Liebe auf der Bühne des Nördlinger Klösterles

Eine tragische Liebe, die als harmlose Briefchen-Schreiberei beginnt, ein ganzes Leben umspannt und erst Erfüllung findet, als es endgültig zu spät ist – das ist in aller Kürze die Handlung von Robert Gurneys Theaterstück „Love letters“. Melissa und Andy gehen gemeinsam in die zweite Klasse, und Melissa bedankt sich für ihr Geburtstagsgeschenk mit einem kurzen Brief. Dieser antwortet – und so beginnt ein Briefwechsel, der ihr ganzes Leben andauern wird.

