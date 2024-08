Rieser übersieht Auto in Treuchtlingen: Drei Personen schwer verletzt

Ein Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße 2216 ereignet. Zum Unfallzeitpunkt wollte ein Pkw-Fahrer aus Alerheim mit seinem Fahrzeug von Oberheumödern kommend, die Staatsstraße in Richtung Wettelsheim überqueren, wie die Polizei berichtet. Dabei habe der Senior den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 34-jährigen Treuchtlingerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrer und die Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum Altmühlfranken beziehungsweise nach Donauwörth gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Treuchtlingen war mit mehr als 20 Kräften im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. (AZ)

