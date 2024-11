Wird das Wasser teurer? Eindeutige Empfehlung für den Nördlinger Stadtrat

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag der Empfehlung des Werkausschusses folgt, steigen ab dem neuen Jahr für die Haushalte in der Kernstadt sowie in Nähermemmingen, Holheim und Schmähingen die Gebühren für das Trinkwasser. Doch auch die anderen Nördlingerinnen und Nördlinger müssen sich wohl auf höhere Kosten einstellen: Im gesamten Stadtgebiet könnte das Abwasser teurer werden.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Werkausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis