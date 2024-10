Mit Alkohol am Steuer: 19-Jährige rauscht über Verkehrsinsel

Eine 19-Jährige hat in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.20 Uhr, unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht war die junge Frau auf der B466 von Oettingen in Richtung Nördlingen unterwegs. Kurz vor der Riesmetropole fuhr sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Kreisverkehr geradeaus über die Verkehrsinsel. Ihr Auto kam anschließend schwer beschädigt zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten bei der jungen Frau Alkoholgeruch wahrnehmen. Deshalb wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser knapp über ein Promille ergab, wurde bei der 19-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst und ihr Führerschein sichergestellt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt rund 13.000 Euro. (AZ)