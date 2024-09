Mann stürzt mit 1,8 Promille von seinem E-Bike

Ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Sonntag, kurz vor 23.30 Uhr, in Nördlingen verunglückt. Der Mann fuhr auf dem Reitersteg in Richtung Nähermemminger Weg. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 55-Jährige beim Abbiegen auf einem Kiesweg alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zu Boden.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem Fahrer einen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Da sich der 55-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, bei dem Sturz mittelschwer verletzt hatte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden. An dem E-Bike entstand kein Sachschaden. (AZ)