Udo Dreher will bei der Oberbürgermeisterwahl für die CSU kandidieren

Udo Dreher will Nördlingens Oberbürgermeister werden. Beim CSU-Sommerfest am Samstagnachmittag gab der 55-Jährige öffentlich bekannt, kandidieren zu wollen. Die Unterstützung der Christsozialen in Nördlingen ist ihm sicher: Bereits am Freitagabend hatten sich der Vorstand sowie einige Stadtratskandidatinnen und -kandidaten für den Familienvater ausgesprochen. Dreher sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, es wäre ihm eine Ehre, für seine Heimatstadt als Oberbürgermeister einen Beitrag leisten zu dürfen.

Dreher ist in der Nördlinger Kernstadt aufgewachsen und hat erst die Hans-Schäufelin-Grundschule und danach das Theodor-Heuss-Gymnasium besucht. Sein Abitur machte er am Ostalb-Gymnasium in Bopfingen. Danach habe er sich vieles vorstellen können, berichtet er: Bankkaufmann oder Forstwirt beziehungsweise Landschaftsgärtner ob seiner Naturverbundenheit. Doch es wurde die Polizei: Dreher schlug die Laufbahn des gehobenen Dienstes ein. Die begann zunächst bei der Nördlinger Polizeiinspektion, bei der damals auch noch Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul arbeitete: „Ich bin auch Streife gefahren.“ Dreher sagt, das Schöne bei der Polizei sei, dass man so nah an den Bürgerinnen und Bürgern sei. Viele Polizistinnen und Polizisten wollten wirklich helfen, und wenn es gelinge, seien das tolle Erlebnisse.

OB-Wahl Nördlingen: CSU schickt mit Udo Dreher eigenen Kandidaten ins Rennen

Dreher studierte an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und durchlief zahlreiche Stationen. In Feucht war er beispielsweise bei der Verkehrspolizei Chef von 150 Kolleginnen und Kollegen. In seine Zeit als Einsatzleiter Westmittelfranken fiel der Amoklauf am Gymnasium in Ansbach. Ein 18-Jähriger verletzte im September 2009 mit einem Beil, Molotow-Cocktails und Messern mehrere Menschen schwer. Zuletzt war der Fall wieder in die Schlagzeilen geraten, weil der verurteilte mittlerweile 34-Jährige von einem Ausgang aus der Forensischen Psychiatrie nicht zurückgekehrt war. Man profitiere in solchen Großlagen von der Ausbildung bei der Polizei, betont Dreher: „Da ist es wichtig, dass man Ruhe und Besonnenheit ausstrahlt.“ Doch man nehme die Bilder mit, verarbeite die Emotionen im Nachgang. Dreher arbeitete unter anderem im Innenministerium, bereitete Reden des damaligen Innenministers Günther Beckstein vor. Er gehörte zum Planungsstab des G7-Gipfels in Ellmau, leitete dort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Berufsbegleitend hat Dreher zudem an der TU Kaiserslautern Management und Ökonomie studiert. Aktuell ist er als leitender Polizeidirektor im Polizeipräsidium Schwaben Nord zuständig für die Organisation und den Dienstbetrieb.

Ins Ries habe es ihn immer wieder gezogen, sagt Dreher. Noch als er am Brombachsee gewohnt habe, sei da jedes Mal ein besonderes Gefühl gewesen, wenn er den Riesrand überquert habe: „Ich war da schon angekommen und eingebunden, aber es ist nie das Gleiche, wie daheim.“ 2011 zog Dreher mit seiner Frau Petra, mit der er seit 1991 zusammen und seit mittlerweile 24 Jahren verheiratet ist, in den Nördlinger Ortsteil Herkheim. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die zehn Jahre alt ist. Sie war der Hauptgrund, warum Dreher nicht bereits bei der vergangenen OB-Wahl 2020 kandidiert hat: „Damals wollte ich erst einmal für sie da sein.“

OB-Wahl am 8. März: Gegenkandidat für Amtsinhaber Wittner

Jetzt will der Nördlinger bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 gegen den Amtsinhaber David Wittner (PWG) gewinnen. Seit 2011 ist Dreher stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender. Nördlingen sei im Wandel, besonders die Innenstadt sei vom Strukturwandel betroffen. Da gelte es, nicht noch zusätzliche Erschwernisse wie etwa Parkgebühren einzubringen. Die seien ja aktuell nur ausgesetzt, betont Dreher: „Die will aber weder der Bürger noch der Handel und die braucht es auch nicht fürs Stadtsäckel.“ Im Gegenteil, das freie Parken sei ein wichtiger Standortvorteil Nördlingens. Auch die aktuelle Marktplatzsperrung hat Dreher im Blick: „Wir müssen uns das Verkehrskonzept in Ruhe und mit Besonnenheit anschauen.“ Es gehe um eine gute Aufenthaltsqualität und die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer.

CSU-Ortsvorsitzende Maximiliane Böckh sagt, es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, jemanden in den eigenen Reihen zu suchen. Denn jemand aus Nördlingen habe einen anderen Zugang zu den Menschen. Udo Dreher bezeichnet sie als „Glücksgriff“, er bringe alles mit, was sie sich von einem Rathauschef wünsche: „Die Menschen brauchen eine Oberbürgermeister, der besonnen ist. Von Udo Drehers ruhiger Art können wir nur profitieren.“ Offiziell nominiert werden soll der 55-Jährige am Samstag, 11. Oktober, um 11 Uhr im Kino Movieworld.