Fahrer erbricht und kommt von der Straße ab

Wegen Übelkeit ist ein Autofahrer in Ederheim am Donnerstag von der Straße abgekommen und hat sich verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 65-Jährige gegen 10.30 Uhr von Ederheim in Richtung Christgarten. Während der Fahrt wurde dem Mann plötzlich übel und er erbrach sich. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Leitplanke auf. Das Auto rutschte mehrere Meter auf dieser entlang, bis es schließlich zum Stillstand kam. Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Die Feuerwehr Ederheim rückte mit sechs Einsatzkräften aus, um den Verkehr zu regeln und ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Übelkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ederheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis