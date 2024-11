Polizei stoppt Holztransporter auf der B25

Eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth hat am vergangenen Freitag einen Lkw auf der B25 in Möttingen kontrolliert, der mit Fichtenstämmen beladen war. Darüber informierte das Polizeipräsidium am Mittwoch. Die Ladung habe teilweise über die Ladefläche hinausgeragt, so die Beamten, zudem sei der Lkw mit rund neun Tonnen erheblich überladen gewesen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, bis der Lkw-Fahrer genügend Fichtenstämme abgeladen hatte. Den 31-jährigen Lkw-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von rund 400 Euro. (AZ)

Holztransporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streife Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis