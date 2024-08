Ein Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro hat sich am Freitag in Wallerstein ereignet. Laut Polizeibericht kam der Fahrer eines Kleinbusses in der Birkhauser Straße nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte dort gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw. Grund für den Unfall sei Unaufmerksamkeit gewesen, so die Beamten weiter. (AZ)

