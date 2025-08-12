Unbekannte zünden Parkbank bei Pumptrack an

Zwei Fälle von Sachbeschädigung haben sich im Ries ereignet. Eine wurde zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr im Bereich der Pumptrackanlage in der Oettinger Bachgasse begangen, eine der Parkbänke wurde mutwillig in Brand gesetzt, teilen die Beamten mit. Der Sachschaden beträgt 600 Euro.

In Möttingen wurden zwischen dem 6. und 8. August an der Kirche im Kreuzweg die Plexiglasscheiben der Kellerschächte beschädigt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/295611. (AZ)