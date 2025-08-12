Icon Menü
Unbekannte setzen Parkbank am Pumptrack in Brand – Polizei sucht Zeugen!

Oettingen/Möttingen

Unbekannte zünden Parkbank bei Pumptrack an

Zwei Mal kommt es zu Beschädigungen im Ries. Einmal wird eine Parkbank beschädigt, im anderen Fall entsteht ein Schaden im Umfeld der Kirche in Möttingen.
    Die Polizei sucht nach Zeugen im Ries zu Sachbeschädigungen.
    Die Polizei sucht nach Zeugen im Ries zu Sachbeschädigungen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Zwei Fälle von Sachbeschädigung haben sich im Ries ereignet. Eine wurde zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr im Bereich der Pumptrackanlage in der Oettinger Bachgasse begangen, eine der Parkbänke wurde mutwillig in Brand gesetzt, teilen die Beamten mit. Der Sachschaden beträgt 600 Euro.

    In Möttingen wurden zwischen dem 6. und 8. August an der Kirche im Kreuzweg die Plexiglasscheiben der Kellerschächte beschädigt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/295611. (AZ)

