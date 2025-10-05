Icon Menü
Unbekannter beschädigt Auto in Baldingen und flüchtet

Baldingen

Unfallflucht in Baldingen: Autofahrer stößt gegen Außenspiegel

Zwei Autos stießen in Baldingen mit den Außenspiegeln gegeneinander, doch der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Wer hat etwas beobachtet?
    Ein Unbekannter beschädigte in Baldingen ein anderes Auto und floh vom Unfallort.
    Ein Unbekannter beschädigte in Baldingen ein anderes Auto und floh vom Unfallort. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat in Baldingen ein anderes Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Laut Polizeibericht kamen sich die Autos am vergangenen Samstag gegen 13 Uhr in der Romantischen Straße entgegen, wobei eines der Fahrzeuge zu weit links fuhr. Dadurch stießen die Autos mit den linken Außenspiegeln gegeneinander. Der Unfallverursacher hielt wenige Meter nach dem Unfallort kurz an, fuhr dann aber doch weiter in Richtung B29, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geschädigten Auto brach der Außenspiegel komplett ab, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizei zu melden. (AZ)

