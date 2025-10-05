Unfallflucht in Baldingen: Autofahrer stößt gegen Außenspiegel

Ein Autofahrer hat in Baldingen ein anderes Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Laut Polizeibericht kamen sich die Autos am vergangenen Samstag gegen 13 Uhr in der Romantischen Straße entgegen, wobei eines der Fahrzeuge zu weit links fuhr. Dadurch stießen die Autos mit den linken Außenspiegeln gegeneinander. Der Unfallverursacher hielt wenige Meter nach dem Unfallort kurz an, fuhr dann aber doch weiter in Richtung B29, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geschädigten Auto brach der Außenspiegel komplett ab, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizei zu melden. (AZ)

