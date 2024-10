Garagentor in Alerheim von Unbekannten beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Alerheim ein Garagentor sowie ein nahestehender Motorroller beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter warf in der Straße „Am Postweg“ einen Stein gegen ein Garagentor. Beim Abprallen flog der Stein anschließend noch auf einen davor abgestellten Motorroller. Sowohl das Tor als auch der Roller wurden beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Der Eigentümer ist durch den Schlag aufgewacht und konnte noch Personen erkennen, die von seinem Grundstück flüchteten. (AZ)

