Unbekannter beschädigt VW T-Roc – Polizei schätzt Schaden auf 500 Euro

Ein VW T-Roc ist zwischen Montag, 11 Uhr und Dienstag, 8 Uhr am hinteren rechten Kotflügel beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, verursachte der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Als Unfallstellen kommen entweder der Verbraucher-Parkplatz in der Raiffeisenstraße oder der Friedhofsparkplatz Am Emmeramsberg in Betracht. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.(AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis