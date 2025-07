Unbekannter beschädigt Audi und flieht

Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Fahrer in Bopfingen einen Audi gestreift. Das Fahrzeug war in der Kirchheimer Straße abgestellt. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr. Die Polizei Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07961 930-0. (AZ)

