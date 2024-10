Ein Auto ist am Nördlinger Rübenmarkt in der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, angefahren worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte den weißen BMW laut Polizeibericht an der hinteren linken Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. (AZ)

