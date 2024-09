Kurz abgelenkte Fahrerin fährt auf den Randstein – Vorderreifen platzt

Wegen einer kurzen Unachtsamkeit hat eine 23-jährige Fahrerin ihr Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, befuhr die Fahrerin am Dienstag die B25. Als sie auf Höhe des Flugplatzes war, schaute sie kurz nach rechts zu ihrem Beifahrer und geriet dabei mit dem rechten Vorderrad auf den Randstein. Dadurch platzte der Reifen, wodurch sie in die rechte Leitplanke geriet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Die junge Frau und der Beifahrer kamen mit einem Schrecken davon. (AZ)

