Frau fährt gegen Leitpfosten, der auf die Fahrbahn geschleudert wird

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße 466 zwischen Westheim und Hainsfarth gekommen. Eine 33-jährige Frau befuhr die B466 von Hainsfarth kommend und kam laut Polizeibericht aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett, wodurch sie einen Leitposten touchierte. Dieser wurde auf die Fahrbahn geschleudert und von dem nachfolgenden Pkw einer 46-Jährigen überrollt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro. (AZ)

