Fahrer von Sattelschlepper fährt seinen Seitenspiegel ab und flüchtet

Ein Sattelzugfahrer hat am Montag auf der Bundesstraße bei Löpsingen den Außenspiegel seines Fahrzeugs abgerissen und ist geflüchtet. Laut Polizei befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Kleintransporters gegen 14.45 Uhr die Bundesstraße von Oettingen kommend in Richtung Nördlingen. Vor ihm befand sich ein Traktor, weshalb er die Geschwindigkeit reduzierte. Hinter dem Transporter fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil. Im Kurvenbereich, Höhe Löpsingen, kam dem 22-Jährigen ein weißer Sattelzug entgegen, welcher zu weit über die Mittellinie fuhr und schließlich den linken Außenspiegel am Kleintransporter touchierte.

Bei dem Anstoß wurde auch der linke Außenspiegel der Sattelzugmaschine abgerissen. Dieser wurde gegen das Wohnmobil des 66-Jährigen geschleudert. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Nördlingen weiter. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)