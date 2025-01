Autofahrer verliert Kontrolle in Kurve und verursacht 5000 Euro Schaden in Neresheim

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 20.40 Uhr mit seinem Hyundai von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann auf der K33301 von Kösingen in Richtung Neresheim. In einer Kurve kam der Wagen laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten. An dem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neresheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis