Unfall auf eisglatter B25: Junge Frau landet mit Auto im Gebüsch

Ein Unfall hat sich am Abend vor 19 Uhr auf der B25 bei Wallerstein ereignet. Ersten Angaben der Polizei zufolge kam eine 26-Jährige, die von Marktoffingen in Richtung Nördlingen fuhr, auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern. Sie überquerte die Gegenfahrbahn und krachte ins Gebüsch. Das Auto blieb auf der Seite am Abhang liegen. Der Polizei zufolge hatte die junge Frau großes Glück und kam nur zur Beobachtung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ehringen, Wallerstein und Nördlingen waren im Einsatz. Die Bundesstraße wurde in Richtung Dinkelsbühl kurzzeitig gesperrt.

