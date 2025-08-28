Junge Frau wird bei Unfall verletzt: Mann missachtet Vorfahrt

Leicht verletzt worden ist eine 21-Jährige bei einem Unfall bei Baldingen. Die junge Frau fuhr am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, von Nördlingen in Richtung Ehringen. Auf Höhe der Einmündung nach Baldingen fuhr von links ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw von einem geteerten Feldweg auf die B 29 ein. Dabei missachtete er das für ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“, berichtet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei wurde die Frau leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)

