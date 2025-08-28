Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Unfall bei Baldingen: 21-jährige Frau verletzt, 56-Jähriger ignoriert Vorfahrt

Baldingen

Junge Frau wird bei Unfall verletzt: Mann missachtet Vorfahrt

Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag entsteht ein hoher Sachschaden. Das Auto der Frau muss abgeschleppt werden.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B29 in Richtung Ehringen hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet.
    Auf der B29 in Richtung Ehringen hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Leicht verletzt worden ist eine 21-Jährige bei einem Unfall bei Baldingen. Die junge Frau fuhr am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, von Nördlingen in Richtung Ehringen. Auf Höhe der Einmündung nach Baldingen fuhr von links ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw von einem geteerten Feldweg auf die B 29 ein. Dabei missachtete er das für ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“, berichtet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei wurde die Frau leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden