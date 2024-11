Autofahrerin verletzt E-Bike-Radler und flüchtet

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Baldingen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 37-Jährige am Montag, gegen 6.30 Uhr, mit seinem E-Bike auf der Romantischen Straße und wollte dann nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, übersah dies ein hinter ihm fahrender Pkw und fuhr auf den Mann auf.

Dadurch wurde sein Rad nach vorn geschleudert, wodurch der 37-Jährige stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Autos stieg aus, fuhr aber kurz darauf weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Der Radfahrer konnte sich jedoch das Kennzeichen merken. Die Polizei Nördlingen kann daher die Frau wohl ermitteln. (AZ)