Unfall in Deiningen: Zwei Radfahrerinnen stoßen zusammen

Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwochmorgen in Deiningen zusammengestoßen. Eine 32-Jährige war mit ihrem Pedelec auf dem Fußweg entlang der Hauptstraße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs, um auf den Fuß- und Radweg zu fahren. Aus Richtung der Ahornstraße fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Fahrrad, die ebenfalls auf den Fuß- und Radweg auffahren wollte. Dabei stießen die beiden Frauen zusammen und stürzten zu Boden. Die 32-Jährige verletzte sich dabei am Sprung- und Handgelenk und musste ärztlich versorgt werden. Da die 32-Jährige den Fußweg verbotswidrig befuhr, hat sie nach Angaben der Polizei den Unfall verursacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)

Deiningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis