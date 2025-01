Fahrerin kracht beim Abbiegen auf Auto

Eine 37-jährige Fahrerin hat am Mittwochmorgen beim Abbiegen in Möttingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, bog die 37-Jährige von Lierheim kommend nach links in Richtung Heroldingen ab. Beim Abbiegen stieß sie frontal gegen die im Kreuzungsbereich wartende Autofahrerin, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

