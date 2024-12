Autofahrer übersehen, Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich Sonntagmittag auf der K3301 in Neresheim im Bereich der Abzweigung nach Hohlenstein ereignet. Eine 46-jährige Autofahrerin wollte die Straße überqueren, hierbei übersah sie laut Polizeibericht einen von rechts heranfahrenden Pkw und kollidierte mit dem Fahrzeug. Sowohl die 46-Jährige als auch der 42-jährigeFahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. (AZ)

