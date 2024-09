57-Jährige wird bei Unfall in Nördlingen verletzt

Eine 57 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Unfall in Nördlingen am Montag verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Inneren Ring von Baldingen kommend, um an der Kreuzung zur Würzburger Straße nach links in diese einzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den entgegenkommenden Wagen einer 75-jährigen Frau und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 57- jährige Beifahrerin im Auto der 75-Jährigen leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. (AZ)