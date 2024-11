Unfall in der Lerchenstraße: 7000 Euro Schaden

7000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch in Nördlingen. Laut Polizeibericht wollte ein 33-jähriger Autofahrer gegen 10.30 Uhr von der Nürnberger Straße nach links in die Lerchenstraße einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. (AZ)

