E-Scooterfahrer übersieht Auto und zerkratzt Beifahrerseite

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend um 19.30 in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen gekommen. Ein 15-jähriger Jugendlicher bog dem Polizeibericht zufolge von der dortigen Bushaltestelle in den fließenden Verkehr ein und übersah das von links kommende Auto eines 49-jährigen Mannes. Dabei wurde das Auto auf der Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1050 Euro. Der 15-Jährige blieb unverletzt. (AZ)

