5000 Euro Sachschaden: Autos prallen aufeinander

5000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Montag, gegen 16.50 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 79 Jahre alte Autofahrerin auf dem Bleichgraben in Richtung Innerer Ring. An der Einmündung wollte sie nach links einbiegen. Dort ist die Vorfahrt seitens der Frau durch das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ geregelt. Beim Einbiegen nach links übersah die Autofahrerin den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. (AZ)