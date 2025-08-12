60-Jähriger rutscht mit Roller auf Getreidespur weg

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in der Munninger Straße in Oettingen ereignet. Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorroller auf der Munninger Straße stadtauswärts und wollte auf Höhe der Heinz-Waldenmaier-Straße nach links in diese einbiegen. Da die Sicht für ihn durch ein haltendes Fahrzeug eingeschränkt war, übersah er laut Polizeibericht eine auf der Fahrbahn befindliche Getreidespur und kam mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen ins Schleudern. Er stürzte von seinem Roller und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bezüglich der Getreidespur sei derzeit kein Verursacher bekannt, so die Beamten. Zeugen können sich bei der Polizei unter 09081/29560 melden. (AZ)

