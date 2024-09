Betriebsunfall im Schaltraum: Mann erleidet Verbrennungen

Bei einem Betriebsunfall in einem Industriebetrieb in Wilburgstetten hat am Mittwoch ein Mitarbeiter Verbrennungen an beiden Händen erlitten. Wie die Polizei Dinkelsbühl berichtet, arbeitete der 37-Jährige um die Mittagszeit an einer Schaltanlage im Hochspannungsschaltraum des Betriebes. Es entstand ein Lichtbogen, der beim Mann die Verbrennungen verursachte. Der Verletzte konnte den Schaltraum selbstständig verlassen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Nürnberg Süd verbracht. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl und die zuständige Berufsgenossenschaft ermitteln zusammen, wie der Lichtbogen entstand und wer für den Unfall verantwortlich sei, heißt es abschließend. (AZ)