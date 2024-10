Radfahrer fällt über die Motorhaube eines Audi

Zu einem Unfall ist es am Montagabend in der Vorderen Gerbergasse gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr laut Polizei ein 47-jähriger Mann die Gasse mit seinem Fahrrad in Richtung Baldinger Straße und übersah hierbei eine von rechts kommende 22-jährige Frau mit ihrem Auto. Der Mann stürzte über die Motorhaube des Audi, wurde hierbei jedoch nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)

