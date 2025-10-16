Icon Menü
Unfallflucht bei Rudelstetten: 72-Jähriger beschädigt Leitbake und fährt weiter

Rudelstetten

Unfallflucht bei Rudelstetten: Polizisten stellen 72-Jährigen

Ein 72-Jähriger beschädigte eine Leitbake in der Nähe von Rudelstetten – und fuhr dann einfach weiter. Wie ihm die Polizei auf die Schliche kam.
    Ein 72-Jähriger hat bei Rudelstetten eine Leitbake beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch um 10.50 Uhr. Der Fahrer streifte an der Einmündung nach Rudelstetten auf Höhe der Staatsstraße mit seinem Kleintransporter eine Leitbake, die dadurch beschädigt wurde. Dennoch fuhr der 72-Jährige einfach weiter – wurde dabei jedoch von einer Autofahrerin beobachtet, die auf der Staatsstraße von Wemding in Richtung Nördlingen fuhr und die Polizei verständigte. In der Wemdinger Straße in Nördlingen konnten die Polizisten den 72-Jährigen schließlich anhalten. Der Fahrer gab zu bemerkt zu haben, dass er die Leitbake gestreift hatte. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (AZ)

