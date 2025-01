Fahrer rammt Laterne in Ederheim und wird von Zeugen gemeldet

Dank eines Zeugen hat die Polizei einen Autofahrer ermitteln können, der am Sonntag eine Laterne in Ederheim gerammt hatte. Der Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 13 Uhr in der Straße „In den Geschäften“ gegen die Laterne. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro kümmerte sich der Autofahrer allerdings nicht, sondern flüchtete. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der sich das Kennzeichen notierte und den Unfall bei der Polizei meldete. Gegen den Fahrer wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

