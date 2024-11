Rund 2000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Grosselfingen

Bei einer Unfallflucht am Freitagmorgen kam es zu einem größeren Sachschaden. Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 47-jährige Busfahrerin die Mittelstraße in Richtung Deiningen. Auf Höhe der Hausnummer 17 befand sich ein Bagger auf der Straße, weshalb die 47-Jährige zunächst anhalten musste. Als sie dann an dem Bagger vorbeifuhr, kam sie zu weit nach links und überfuhr dort einige Randsteine. Obwohl die Steine beschädigt wurden, fuhr die Busfahrerin weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da sie jedoch bei dem Unfall beobachtet wurde und der Zeuge sich das Kennzeichen notierte, konnte die Frau ermittelt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (AZ)

