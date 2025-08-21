Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht in Hainsfarth: Roller beschädigt Auto

Hainsfarth

Zeugen gesucht: Rollerfahrer beschädigt Auto in Hainsfarth und flieht

Ein Rollerfahrer beging in Hainsfarth Unfallflucht: Er touchierte ein Auto, kümmerte sich dann aber nicht um den Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Rollerfahrer hat ein Auto in Hainsfarth beschädigt und ist vom Unfallort geflüchtet.
    Ein Rollerfahrer hat ein Auto in Hainsfarth beschädigt und ist vom Unfallort geflüchtet. Foto: Julian Stratenschulte, dpa/dpa-tmn (Symbolbild)

    Ein Rollerfahrer hat in Hainsfarth ein Auto gestreift und ist dann einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch zwischen 20.45 und 21 Uhr. Der Rollerfahrer bog von der Heimostraße nach rechts in die Hauptstraße ab und touchierte das Heck einer dort wartenden Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zu dem Unfall, die sie unter Telefon 09081/2956-0 entgegen nimmt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden