Zeugen gesucht: Rollerfahrer beschädigt Auto in Hainsfarth und flieht

Ein Rollerfahrer hat in Hainsfarth ein Auto gestreift und ist dann einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch zwischen 20.45 und 21 Uhr. Der Rollerfahrer bog von der Heimostraße nach rechts in die Hauptstraße ab und touchierte das Heck einer dort wartenden Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zu dem Unfall, die sie unter Telefon 09081/2956-0 entgegen nimmt. (AZ)

