Unbekannter beschädigt Auto in Hohenaltheim und begeht Unfallflucht

Ein Unbekannter hat in Hohenaltheim ein Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unfallverursacher am vergangenen Mittwoch zwischen 15.15 und 16 Uhr gegen die vordere Stoßstange eines grauen BMW Typ X1, der im Innenhof der Schulstraße 4 geparkt war. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Nun sucht die Polizei Nördlingen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)
Hohenaltheim
