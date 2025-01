Autofahrer beschädigt entgegenkommendes Auto auf der Kreisstraße

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag einen Verkehrsunfall bei Forheim verursacht und sich nicht um den Schaden gekümmert. Gegen 6.40 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Auto die Kreisstraße von Kösingen kommend in Richtung Forheim, so die Polizei. Kurz nach der Landkreisgrenze kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Hierbei wurde der linke Außenspiegel am Auto der Frau beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

