Unbekannter fährt gegen Nissan und flüchtet

3000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Samstag in Nördlingen verursacht. Laut Polizeibericht beschädigte er zwischen 12.30 und 14.30 Uhr den Nissan Quashqai eines 49-Jährigen auf dem Parkplatz eines Warenhauses in der Raiffeisenstraße. Der flüchtige Unfallverursacher fuhr, vermutlich beim Ausparken, gegen die hintere linke Tür und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

