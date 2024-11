Unfallflucht beobachtet: Zeugin kann sich Teil eines Kennzeichens merken

Eine Zeugin hat am Donnerstag gegen 21 Uhr einen Unfall zwischen einem weißen SUV und einem geparkten Pkw in Oettingen beobachtet. Der Fahrer des weißen Geländewagens war rückwärts gegen den geparkten Pkw gefahren und anschließend geflüchtet, wie die Polizei berichtet. Die Zeugin konnte sich ein Teilkennzeichen des flüchtigen Pkws merken, woraufhin ein passender Pkw ermittelt werden konnte. Bei der Überprüfung des Geländewagens durch eine Streife stellten die Beamten einen passenden Schaden und Lacksplitter des anderen Fahrzeugs fest. Daraufhin habe der Fahrer, der den Unfall bis dahin bestritten hatte, gestanden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Schaden am Pkw des Geschädigten liegt bei etwa 2000 Euro, welche ebenfalls auf ihn zukommen werden. (AZ)

