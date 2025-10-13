Unbekannter rammt Auto und flüchtet – 1.000 Euro Schaden nach Parkplatz-Unfall

Vermutlich beim Aus- oder Einparken beschädigte am Freitag zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford auf einem Parkplatz eines Möbelhauses in der Aalener Straße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Unfallort. Er hinterließe einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240. (AZ)

