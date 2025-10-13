Icon Menü
Unfallflucht verursacht 1.000 Euro Schaden auf Parkplatz in Aalen

Bopfingen

Unbekannter rammt Auto und flüchtet – 1.000 Euro Schaden nach Parkplatz-Unfall

Unfallflucht auf Möbelhausparkplatz in der Aalener Straße sorgt für Ermittlungen.
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen unfallflüchtigen Fahrer.
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen unfallflüchtigen Fahrer. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Vermutlich beim Aus- oder Einparken beschädigte am Freitag zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford auf einem Parkplatz eines Möbelhauses in der Aalener Straße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Unfallort. Er hinterließe einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240. (AZ)

