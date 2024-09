Drei Autos beschädigt: Tausende Euro Sachschaden bei Unfallfluchten

Drei Fälle von Unfallfluchten meldet die Polizei Nördlingen am Freitag. In Möttingen wurde das Auto eines 26 Jahre alten Mannes am Donnerstag, gegen 8.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Nahkauf in der Romantischen Straße angefahren. An dem schwarzen VW wurde die Heckstoßstange beschädigt. Dort habe man gelben Fremdlack gesichert, berichten die Beamten. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Der weiße VW einer 48-Jährigen ist am Donnerstag zwischen 8 und 12.10 Uhr in Lehmingen beschädigt worden. Das Fahrzeug stand auf Höhe einer Textildruckerei. Es konnte roter Fremdlack an der Lichtleiste der Heckklappe festgestellt werden. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro.

Auf dem Parkplatz an der Lerchenstraße in Nördlingen wurde am Donnerstag der Skoda einer 52-Jährigen angefahren. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall zwischen 7.45 und 17.45 Uhr. Die Stoßstange hinten links wurde beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

In allen Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)