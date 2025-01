Dieb begegnet Hauseigentümer und will ein Glas Wasser

Eine bisher unbekannte Person ist am Montagvormittag, 30. Dezember, über die unverschlossene Terrassentüre in den Innenbereich eines Einfamilienhauses in Wallerstein gekommen. Der Täter traf dort im Wohnzimmer auf den Hauseigentümer. Der Täter gab laut Polizeibericht auf Nachfrage an, sehr durstig zu sein und verlangte nach einem Glas Wasser. Daraufhin begleitete der Geschädigte den Mann in die Küche und bot der männlichen Person ein Glas Wasser zu trinken an. Diese Gelegenheit nutzte der Täter und entwendete in einem unbeobachteten Augenblick den Geldbeutel des Geschädigten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, schlank, etwa 175 cm groß und er trug eine schwarze Mütze. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und Mitteilung ähnlich gelagerter Fälle unter Telefon 09081/29560. (AZ)