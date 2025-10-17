Fahrzeugweihe bei der freiwilligen Feuerwehr Untermagerbein

Bereits im März diesen Jahres konnte die freiwillige Feuerwehr Untermagerbein mit einer Delegation um Kommandant Thomas Gerstetter ihr neues Tragkraftspritzenfahrzeug nach einer dreijährigen Planungsphase und Bauzeit bei der Firma Furtner und Ammer in Landau an der Isar abholen und nach Untermagerbein überführen. Nun galt es einen geeigneten Termin für eine feierliche Fahrzeugweihe zu finden, was mit den zahlreich anstehenden Feuerwehrfesten in diesem Jahr nicht einfach war. Vor Kurzem war es dann so weit und die Fahrzeugweihe des neuen TSF wurde bei schönstem Spätsommerwetter mit einem Gottesdienst mit Fahrzeugsegnung durch Pfarrer Lange eröffnet. Kommandant Thomas Gerstetter und Vorsitzender Werner Mittring begrüßten im Anschluss die geladenen Ehrengäste, die Ortsfeuerwehren aus der Gemeinde Mönchsdeggingen sowie alle Mitbürger, dabei überbrachte Bürgermeisterin Karin Bergdolt und Kreisbrandrat Heinz Meyer ihre Grußworte. Mit einem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag wurde die Fahrzeugweihe gefeiert und fand gegen abends einen schönen Ausklang.

