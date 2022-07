Untermagerbein

17:30 Uhr

So feiert der Soldatenverein sein 100 + 2-jähriges Bestehen

Plus In Untermagerbein wird das Jubiläum des Kameraden- und Soldatenvereins gefeiert. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zieht es in das kleine Dorf.

Von Ann-Kathrin Wanger

Untermagerbein zeigt sich festlich: Fahnen hängen an den Häusern, Straßen wurden gekehrt sowie Hecken und Büsche zurechtgeschnitten. Der Anlass hierfür ist die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen des Kameraden- und Soldatenvereins. Eigentlich hätte das Jubiläum bereits 2020 gefeiert werden sollen, wurde jedoch aufgrund der Pandemie erst zwei Jahre später nachgeholt.

