Musikverein Unterschneidheim präsentiert moderne und vielseitige Blasmusik

Der Musikverein Unterschneidheim gibt sein Jahresabschlusskonzert. Die Rieser Trachtenkapelle mit Ulrich Sachs an der Spitze entführt in die Welt der Filmmusik.

Wie vielseitig und modern Blasmusik sein kann, ist kürzlich beim Jahreskonzert des Musikvereins Unterschneidheim klar geworden. Wieder einmal hat der Musikverein Unterschneidheim bewiesen, dass er erstklassige Konzerte veranstalten kann. Das bestätigte auch ein Blick auf die volle Festhalle, in der die Vorsitzende Lena Gerstmeier zahlreiche Gäste begrüßen durfte.

Unterschneidheimer Musiker präsentieren moderne und vielseitige Blasmusik

Zum Einstieg wurde das Lied "Frosty the Snowman" gespielt, die Nachwuchsgruppe unter der Leitung von Sebastian Matz gab es zum Besten. Danach folgte "Sweet Caroline", "Party Rock Anthem" und "Viva la Vida". Erst nach einer Zugabe durften die jüngsten Musiker des Vereins die Bühne verlassen.

Die jungen Musikerinnen und Musiker aus Unterschneidheim spielten sogar eine Zugabe. Foto: Anna-Marie Rinn

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Gerhard Feil lud die Gäste auf eine musikalische Weltreise ein. Mit dem Musikstück "Eye of the Tiger" bekannt aus Rocky lll und dem "Crocodile Rock" bewiesen die Jungmusiker einmal mehr ihr Können. Weiter ging es mit "El Condor Pasa", bei dem das Flötenregister mit einem Solo glänzte. Nach "Ich war noch niemals in New York" und "Selections from Tarzan" bekamen die jungen Musiker tosenden Applaus. Natürlich hatte die Jugendkapelle eine Zugabe im Gepäck – sogar eine ganz besondere, eine Premiere. "Halleluja" von Leonard Cohen, gefühlvoll gesungen von den drei Jungmusikerinnen Sina Hönle, Magdalena Joas und Sarita Feil verlieh sicher dem ein oder anderen Konzertbesucher Gänsehaut.

Jugend schließt D-Prüfungen erfolgreich ab

Die Jugendleiterin Margarite Lendegrin gratulierte sechs Jungmusikerinnen und Musiker zum erfolgreich bestandenen Leistungsabzeichen. Hanna Buchstab, Katharina Forner, Leoni Sandmeyer und Luisa Rinn legten den D1-Lehrgang ab, Jan Hieber und Sebastian Grimm den D2-Lehrgang.

Nach der Glanzleistung der Jugend übernahm die Rieser Trachtenkapelle mit Ulrich Sachs an der Spitze das musikalische Zepter, eröffnete mit dem Marsch "Domi Adventus" ihren Auftritt. Es folgte das sehr anspruchsvolle Stück "Dusk" von Steven Bryant. Exakte Einsätze, Intonation und Dynamik, eine Herausforderung für die Musiker und den musikalischen Leiter, welche mit Bravour gemeistert wurde. Rockig ging es mit "Queen will rock you" weiter, bevor das Publikum bei "Schmelzende Riesen" in die Welt der Arktis mitgenommen wurde. Mit "At the Movies" wurden die Gäste in das Wunderland der Filmmusicals entführt. Mit "A happy Merry Christmas" verbreiteten die Akteure weihnachtliche Stimmung in der stilvoll dekorierten Festhalle. Die Zugabe-Polka "Freunde fürs Leben" war den Musikerinnen und Musiker der Rieser Trachtenkapelle wie auf den Leib geschnitten und so zogen sie nochmal alle Register.

Das Gesamtorchester hat zum Schluss mit "I'm a Believer" nochmal einen Gang zugelegt und das bis dahin schon begeisterte Publikum nochmals zu Beifallsstürmen beflügelt.

Einige Ehrungen haben in Unterschneidheim stattgefunden. Foto: Anna-Marie Rinn

Folgende Ehrungen wurden von Wolfang Bahle vom Blasmusikverband Ostalb und dem Vorsitzenden Marco Hieber vorgenommen. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Johannes Uhl geehrt, für 20 Jahre Andrea Hönle, Anna Stimpfle und Andreas Thum sowie für bereits 30 Jahre als aktives Mitglied Anja Nagler. Sie erhielt außerdem die Fördermedaille in Silber für 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführerin. (AZ)