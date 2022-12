43-Jähriger fährt in Utzmemmingen betrunken gegen einen Baum

Am Montagabend verursacht in Utzmemmingen ein 43-Jähriger einen Unfall. Es entsteht ein Schaden von rund 5000 Euro.

Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Utzmemmingen betrunken gegen einen Baum gefahren. Gegen 18 Uhr befuhr der Mann die Römerstraße, wo er laut Polizei anstatt dem Straßenverlauf zu folgen, in einer Linkskurve geradeaus weiterfuhr und gegen einen Baum prallte. Der Unfallverursacher wies zu dieser Zeit einen Wert von fast drei Promille auf. Ihm wurde anschließend im Krankenhaus Blut entnommen. Sein Führerschein wurde zudem einbehalten. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)

