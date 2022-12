Gemeinsames Weihnachtskonzert in Utzmemmingen

Gleich mehrere Gruppen treten zum Ausklang der Festtage in der St. Martinskirche auf. Am Ende der Veranstaltung werden mehrere Spenden übergeben.

Der Ausklang der Festtage ist in Utzmemmingen mit einem Weihnachtskonzert begangen worden, bei dem verschiedene Gruppen auftraten. In der St. Martinskirche fand das Weihnachtssingen wieder statt. Mit dem Cantabile-Chor unter der Leitung von Silke Kemnitzer, dem katholischen Kirchenchor Utzmemmingen unter der Leitung von Gerhard Rogger, dem Seniorenkreis und dem Musikverein Riesbürg unter der Leitung von Birgit Minder, fanden sich verschiedene schöpferische Gruppen zusammen.

Dadurch entstand ein wunderbar abwechslungsreiches Konzert, das der Cantabile-Chor mit dem schwungvollen "That's Christmas to me" eröffnete.

Bedächtiger ging es bei "Christ ist geboren" des katholischen Kirchenchores zu. Gerhard Rogger setzte dabei die Kirchenorgel sehr dezent ein, sodass die Stimmen ihren Klang entfalten konnten. Der Vierklang des Seniorenkreises versetzte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit "Sterne der heiligen Nacht" in eine alpenländische Musikkulisse. Der Musikverein Riesbürg setzte ein gewaltiges "Ludwig", ein musikalisches Ehrenmal an Ludwig van Beethoven, hinterher.

Pfarrer Stanislaus Wojaczek hält eine Ansprache

Pfarrer Stanislaus Wojaczek hatte es in seiner Ansprache bereits angekündigt. "Musik zur Freude der Menschen und ihrer Hoffnung", sagte er zur Begrüßung. Seine Rede stand unter dem Motto: "Gloria in excelsis Deo", wozu die Musik an diesem Abend ihren Beitrag lieferte. Der Cantabile-Chor wurde begleitet von Blockflöte und Keyboard. So könnte ein moderner Engelschor klingen.

Die vier Damen des Seniorenkreises sorgten dann mit ihrer Jodeleinlage und ihren Texten für eine heimelige Stimmung.

Der Musikverein Riesbürg mit Birgit Minder am Dirigentenpult hatte sich Stücke aus seinem Konzertprogramm ausgesucht.

Überhaupt war Birgit Minder der Multimusikus des Abends. Nicht nur als Dirigentin agierte sie, auch beim Seniorenkreis und beim Kirchenchor half sie singend. So sprintete sie von der Empore in den Altarraum und wieder zurück.

Frauenbund wird zum Frauentreff der katholischen Kirche

Zum Abschluss verteilte sie auch die Spenden. Der Frauenbund löst sich zum Ende des Jahres auf und wird zum Frauentreff der katholischen Kirche. Deshalb wurden nun aus dessen Fond jeweils 500 Euro an "Donum Vitae", die Hochwasserhilfe Ahrtal und "Helfende Hände" in Stuttgart gespendet. 2000 Euro gingen an die katholische Kirchengemeinde St. Martin in Utzmemmingen. Diese erhielt weitere 1500 Euro aus den Spenden der Weihnachtssingen 2018 und 2019 zur Renovierung des Friedhofs und der Kirche.

Die 150 Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert von der Musik und blieben noch lange. Der Bauwagen Utzmemmingen bewirtete mit Glühwein, Punsch und Gebäck.