Unbekannte schlagen Heckscheibe ein und demolieren Auto

Ein blauer Mitsubishi ist vor dem Heimatmuseum in Oettingen massiv beschädigt worden. Laut Polizeibericht parkte das Auto einer 52-jährigen Frau dort am Dienstag gegen 0.45 Uhr. An dem Auto wurde die Heckscheibe eingeschlagen, die Rücklichter wurden eingetreten, sämtliche Scheibenwischer und beide Außenspiegel wurden abgerissen. Die Täter schlugen mehrfach auf das Fahrzeug ein und stiegen darauf herum. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

